В ФКУ «Поволжуправтодор» предупредили о риске перелива талых вод через рязанские дороги

В ФКУ «Поволжуправтодор» предупредили о риске перелива талых вод через рязанские дороги. Об этом сообщили в ресс-службе ведомства.

