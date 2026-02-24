Рязань
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
4 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 004
В Амурской области при крушении вертолета погибли сотрудницы МВД и пилот
В Амурской области спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson R44, на борту которого находились две сотрудницы правоохранительных органов и пилот. Все трое погибли. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Воздушное судно исчезло с радаров 20 февраля в 130 километрах от села Амаранка в Ромненском районе. Вертолет арендовал владелец лесной делянки для проведения оперативно-следственных мероприятий на лесосеке. По данным СМИ, сотрудники вылетели к месту обнаружения тела мужчины без головы, где им предстояло установить обстоятельства гибели.

После пропажи борта создали оперативный штаб и возбудили уголовное дело. Поиски приостановили вечером из-за темноты и возобновили утром 21 февраля. Спасатели нашли в лесистой местности фюзеляж вертолета со следами горения и тела погибших.

«В Ромненском районе Амурской области установлено место падения воздушного судна Robinson R44. В результате поисковых мероприятий обнаружено воздушное судно, на месте падения найдены фюзеляж со следами горения и тела трех погибших», — сообщили в СК в Telegram-канале.

На месте работали следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России и сотрудники МЧС. Поисковую операцию завершили.

Фото: СК России по Амурской области.