В Амурской области при крушении вертолета погибли сотрудницы МВД и пилот

В Амурской области спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson R44, на борту которого находились две сотрудницы правоохранительных органов и пилот. Все трое погибли. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Воздушное судно исчезло с радаров 20 февраля в 130 километрах от села Амаранка в Ромненском районе. Вертолет арендовал владелец лесной делянки для проведения оперативно-следственных мероприятий на лесосеке. По данным СМИ, сотрудники вылетели к месту обнаружения тела мужчины без головы, где им предстояло установить обстоятельства гибели.

После пропажи борта создали оперативный штаб и возбудили уголовное дело. Поиски приостановили вечером из-за темноты и возобновили утром 21 февраля. Спасатели нашли в лесистой местности фюзеляж вертолета со следами горения и тела погибших.

«В Ромненском районе Амурской области установлено место падения воздушного судна Robinson R44. В результате поисковых мероприятий обнаружено воздушное судно, на месте падения найдены фюзеляж со следами горения и тела трех погибших», — сообщили в СК в Telegram-канале.

На месте работали следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России и сотрудники МЧС. Поисковую операцию завершили.

Фото: СК России по Амурской области.