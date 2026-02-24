Ушла из жизни актриса из фильма «А зори здесь тихие…» Ирина Шевчук

Заслуженная артистка России скончалась в 74 года после долгой борьбы с болезнью. Как рассказала её дочь Александра Афанасьева-Шевчук, актриса боролась с недугом три года. «Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю», — сообщила Александра Афанасьева-Шевчук. В фильмографии актрисы более 50 ролей, и эта роль стала одной из самых ярких и запоминающихся.

Фото: кадр из фильма/ Кинориум.