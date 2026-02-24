Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-3°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.30 / 76.90 24/02 09:40
Нал. EUR 91.00 / 91.60 24/02 09:40
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
895
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
493
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
984
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 187
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы назвали труд учителей, медиков, рабочих и инженеров недооцененным
По данным опроса SuperJob среди экономически активного населения Рязани, 25% рязанцев считают зарплаты педагогов и воспитателей недостаточными, а 19% — врачей, фельдшеров и медсестёр. Ещё 10% выступают за повышение оплаты квалифицированным рабочим на заводах и стройках, 6% — за увеличение зарплат уборщиков и дворников. Около 5% считают низкими оклады инженеров, столько же — продавцов и кассиров. Кроме того, 3% отмечают недооценённый труд бухгалтеров, ещё 3% полагают, что в целом любые виды работ на российском рынке оплачиваются недостаточно, а 2% указывают на заниженные зарплаты в бюджетной сфере.

Рязанцы считают, что труд работников в сферах образования, медицины, производства и строительства недооценен. Это показал опрос от SuperJob.

25% респондентов отметили, что зарплаты педагогов и воспитателей не соответствуют их вкладу. 19% опрошенных выразили недовольство низкими окладами врачей, фельдшеров и медсестер.

Также 10% рязанцев считают, что квалифицированные рабочие на заводах и стройках заслуживают более высокой оплаты труда. 6% респондентов высказались за увеличение заработков уборщиков и дворников.

Каждый двадцатый опрошенный отметил недостаточные зарплаты для инженеров, а 5% — для продавцов и кассиров. 3% рязанцев считают труд бухгалтеров недооцененным, а еще 3% указали на общую недооцененность всех видов работ на российском рынке труда. 2% респондентов обратили внимание на низкие зарплаты работников бюджетной сферы.

Отмечается, что мужчины чаще критиковали зарплатную политику в отношении рабочих и инженерно-технических работников (ИТР), в то время как женщины более склонны указывать на недооцененность труда учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.