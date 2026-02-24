Рязанцы назвали труд учителей, медиков, рабочих и инженеров недооцененным

Рязанцы считают, что труд работников в сферах образования, медицины, производства и строительства недооценен. Это показал опрос от SuperJob.
25% респондентов отметили, что зарплаты педагогов и воспитателей не соответствуют их вкладу. 19% опрошенных выразили недовольство низкими окладами врачей, фельдшеров и медсестер.
Также 10% рязанцев считают, что квалифицированные рабочие на заводах и стройках заслуживают более высокой оплаты труда. 6% респондентов высказались за увеличение заработков уборщиков и дворников.
Каждый двадцатый опрошенный отметил недостаточные зарплаты для инженеров, а 5% — для продавцов и кассиров. 3% рязанцев считают труд бухгалтеров недооцененным, а еще 3% указали на общую недооцененность всех видов работ на российском рынке труда. 2% респондентов обратили внимание на низкие зарплаты работников бюджетной сферы.
Отмечается, что мужчины чаще критиковали зарплатную политику в отношении рабочих и инженерно-технических работников (ИТР), в то время как женщины более склонны указывать на недооцененность труда учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.