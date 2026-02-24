Рязанцы призвали откликнуться очевидцев ДТП у «Атрона»

ДТП с участием «Лады» произошло примерно в 22:00—23:00 23 февраля на улице Введенской. Столкнулись два автомобиля. Один из них после аварии выехал на тротуар. Автор поста ищет очевидцев ДТП и записи с видеорегистратора. Написать можно в комментарии под постом по ссылке.

