Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-2°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 76.61 / 76.90 24/02 15:40
Нал. EUR 91.01 / 91.50 24/02 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
3 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 004
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЖЭУ
По словам местных жителей, аферисты чаще всего приходят в квартиры к пенсионерам и представляются сотрудниками ЖЭУ. «Называют вашу управляющую компанию и показывают документы, называют причину, что пришли якобы с „проверкой труб в ванной комнате и на кухне“. Сначала проходят в квартиру 2 человека. Говорят, что трубы в аварийном состоянии и их необходимо срочно поменять. Затем они звонят сантехнику, который приходит так быстро, что вы и подумать не успеваете. В один миг он спиливает все трубы болгаркой. И для вас его работа будет стоить 79 000 рублей. Конечно, у пенсионеров таких денег нет. Тогда им предлагают сделать скидку, т. к они являются ветеранами труда — итого сумма составляет 49 900 рублей», — говорится в сообщении.

Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЖЭУ. Пост с предупреждением появился в паблике «Типичная Рязань» ВКонтакте.

По словам местных жителей, аферисты чаще всего приходят в квартиры к пенсионерам и представляются сотрудниками ЖЭУ.

«Называют вашу управляющую компанию и показывают документы, называют причину, что пришли якобы с „проверкой труб в ванной комнате и на кухне“. Сначала проходят в квартиру 2 человека. Говорят, что трубы в аварийном состоянии и их необходимо срочно поменять. Затем они звонят сантехнику, который приходит так быстро, что вы и подумать не успеваете. В один миг он спиливает все трубы болгаркой. И для вас его работа будет стоить 79 000 рублей. Конечно, у пенсионеров таких денег нет. Тогда им предлагают сделать скидку, т. к они являются ветеранами труда — итого сумма составляет 49 900 рублей», — говорится в сообщении.

Местные жители отметили, что после оплаты, «начальники» уходят с деньгами, оставив сотрудника выполнять работу дальше.

Отмечается, что описанная схема уже сработала с одной из рязанских пенсионерок. Тогда на место прибыли родственники жертвы, которые вызвали полицию. Тогда мошенник, представившийся сантехникам предложил вернуть украденные деньги, однако «решить вопрос мирно не удалось».

В полиции выяснилось, что «представители ЖЭУ» работали на компанию, зарегистрированную в Московской области.

«Их схема очень хорошо спланирована, она нацелена на людей преклонного возраста — пенсионеров», — отметили в посте.

Жителей призвали к внимательности.