Рязанцев предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками ЖЭУ

По словам местных жителей, аферисты чаще всего приходят в квартиры к пенсионерам и представляются сотрудниками ЖЭУ. «Называют вашу управляющую компанию и показывают документы, называют причину, что пришли якобы с „проверкой труб в ванной комнате и на кухне“. Сначала проходят в квартиру 2 человека. Говорят, что трубы в аварийном состоянии и их необходимо срочно поменять. Затем они звонят сантехнику, который приходит так быстро, что вы и подумать не успеваете. В один миг он спиливает все трубы болгаркой. И для вас его работа будет стоить 79 000 рублей. Конечно, у пенсионеров таких денег нет. Тогда им предлагают сделать скидку, т. к они являются ветеранами труда — итого сумма составляет 49 900 рублей», — говорится в сообщении.

Местные жители отметили, что после оплаты, «начальники» уходят с деньгами, оставив сотрудника выполнять работу дальше.

Отмечается, что описанная схема уже сработала с одной из рязанских пенсионерок. Тогда на место прибыли родственники жертвы, которые вызвали полицию. Тогда мошенник, представившийся сантехникам предложил вернуть украденные деньги, однако «решить вопрос мирно не удалось».

В полиции выяснилось, что «представители ЖЭУ» работали на компанию, зарегистрированную в Московской области.

«Их схема очень хорошо спланирована, она нацелена на людей преклонного возраста — пенсионеров», — отметили в посте.

Жителей призвали к внимательности.