Рязанцам рассказали о погоде 25 февраля
В области будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). На дорогах — гололедица. Ветер будет юго-восточный, южный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −8… −3°С. Днем прогнозируют −4…+1°С.
Рязанцам рассказали о погоде 25 февраля. Прогноз разметили на сайте ГУ МЧС по региону.
