Рязанцам рассказали, что нельзя хранить в своем смартфоне
Пользователям рекомендовали не хранить на мобильном устройстве: документы (серия и номер паспорта, ИНН, СНИЛС, фото удостоверения личности), пароли от аккаунтов соцсетей, банковских карт и приложений, фотографии и видео приватного содержания, сообщения от банков (SMS о транзакциях и поступлениях денежных средств), переписки содержащие личную информацию, контакты с комментариями и пометками. Рязанцам рекомендовали установить сложный уникальный пароль на экран блокировки, использовать двухфакторную аутентификацию везде, где возможно, регулярно обновлять приложения и операционную систему устройства, хранить важную информацию в зашифрованных облачных сервисах или специальных менеджерах паролей.

