Россиян предупредили о весеннем всплеске свиного гриппа

По данным ведомства, рост числа случаев заболевания вызван увеличением доли вирусов гриппа A (H1N1)pdm09 (свиной грипп) и вируса B. «Важно отметить, что эти штаммы, даже при более медленном распространении, потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период», — говорится в сообщении. Эксперты напоминают: проветривайте помещения, мойте руки, избегайте общения с больными. При признаках респираторного заболевания обратитесь к врачу.

