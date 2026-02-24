Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-2°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 76.61 / 76.90 24/02 15:40
Нал. EUR 91.01 / 91.50 24/02 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
3 часа назад
139
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
925
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 004
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о весеннем всплеске свиного гриппа
По данным ведомства, рост числа случаев заболевания вызван увеличением доли вирусов гриппа A (H1N1)pdm09 (свиной грипп) и вируса B. «Важно отметить, что эти штаммы, даже при более медленном распространении, потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период», — говорится в сообщении. Эксперты напоминают: проветривайте помещения, мойте руки, избегайте общения с больными. При признаках респираторного заболевания обратитесь к врачу.

Весной возможен рост заболеваемости гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре, передает Lenta.ru.

По данным ведомства, рост числа случаев заболевания вызван увеличением доли вирусов гриппа A (H1N1)pdm09 (свиной грипп) и вируса B.

«Важно отметить, что эти штаммы, даже при более медленном распространении, потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период», — говорится в сообщении.

Эксперты напоминают: проветривайте помещения, мойте руки, избегайте общения с больными. При признаках респираторного заболевания обратитесь к врачу.