Россиян предупредили о фейках, связанных с регистром беременных

В России с 1 марта начнет работать регистр беременных. В соцсетях появилась информация о том, что, если женщина не зарегистрируется до 12 недель, она не сможет получить льготы от государства. Об этом пишет «Лента. ру». Как отмечает издание, информация о том, что женщины будут лишены льгот из-за отсутствия регистрации, является ложной. Регистр будет содержать данные о беременных, которые встали на учет до 12 недель, такие как наличие серьезных заболеваний и информация о здоровье ребенка. Отмечается, что эта система нужна для улучшения медицинской помощи и будет полезна для врачей.

Оформление пособий по-прежнему будет проходить через портал «Госуслуги», работодателей и другие организации, и не зависит от нового регистра.