Россиян начали приглашать присоединиться к чату подъезда

Мошенники активизировались в мессенджерах, предлагая россиянам присоединиться к чату подъезда для сбора персональных данных. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники отправляют сообщения с предложением обмена актуальными новостями, однако на самом деле их цель — получить личную информацию жертв. В рамках общения в чате мошенники просят подтвердить данные под предлогом перерасчета коммунальных платежей.

