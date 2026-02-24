Российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток». Как отметили в Минобороны, Украина потеряла до 170 военнослужащих, четыре боевые бронемашины и 18 автомобилей.
