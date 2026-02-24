Работнику рязанской автошколы после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату

Работнику рязанской автошколы после вмешательства прокуратуры выплатили зарплату. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Прокуратура Советского района Рязани направила в суд иск в защиту прав работника одной из рязанских автошкол и потребовала взыскать невыплаченную зарплату и компенсацию морального вреда.

Работодатель в добровольном порядке перевел на банковский счет сотрудника около 306 тысяч рублей.

Напомним, на рязанскую автошколу заводили административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы) в ноябре 2025 года.