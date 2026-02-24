Прокуратура нашла нарушения в работе ПВЗ Wildberries в Рязани

Установлено, что индивидуальный предприниматель неофициально устроил на работу трех сотрудников пункта выдачи заказов, в том числе одного несовершеннолетнего. Зарплата своевременно не выплачивалась. Прокуратура в адрес индивидуального предпринимателя внесла представление. Виновного привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ и назначили штраф. После вмешательства прокуратуры с работниками заключили трудовые договоры.

Прокуратура нашла нарушения в работе ПВЗ Wildberries в Рязани. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что индивидуальный предприниматель неофициально устроил на работу трех сотрудников пункта выдачи заказов, в том числе одного несовершеннолетнего. Зарплата своевременно не выплачивалась.

Прокуратура в адрес индивидуального предпринимателя внесла представление. Виновного привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ и назначили ему штраф.

После вмешательства прокуратуры с работниками заключили трудовые договоры.