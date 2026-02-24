Под Рязанью прошли сборы военных по отработке налета БПЛА

Отмечается, что сборы прошли для военнослужащих, которые отправятся в зону СВО. На полигоне они отработали уничтожение беспилотников на разной дальности. Во время сборов использовалось оружие с патроном-дробью, крупнокалиберные пулемёты, установленные на машинах. Также участники сборов освоили стрельбу из зенитных установок, которые используются для уничтожения средних и тяжелых дронов.

Кадр из сюжета ГТРК «Ока».