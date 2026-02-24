Песков назвал передачу Киеву ядерной бомбы нарушением международного права

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права. Он подчеркнул, что эта информация будет учитываться Россией в ходе переговоров по Украине.

По его словам, мирное урегулирование конфликта напрямую зависит от действий киевского режима, а Россия сохраняет открытость для дипломатического решения. При этом цели специальной военной операции пока полностью не достигнуты.

Песков отметил, что операция изначально была направлена против киевского режима, но со временем превратилась в противостояние России и Запада. Главная задача спецоперации — обеспечение безопасности жителей Донбасса, находившихся под угрозой.

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков.