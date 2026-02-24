Некоторым россиянам запретили соблюдать пост

По словам врача Инны Мазько, держание строгого поста может оказаться опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также гастроэнтеролог не рекомендует поститься диабетикам, так как им необходимы регулярные приемы пищи с белком, чтобы избежать резкого снижения глюкозы. Ограничения в еде и воде могут навредить при панкреатите, язве, желчнокаменной болезни, после операций, а также во время химио- и лучевой терапии.

