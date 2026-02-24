Над Россией за ночь сбили 79 украинских БПЛА

В ночь с 23 на 24 февраля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 23:00 мск 23 февраля до 7:00 мск 24 февраля перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, 21 БПЛА сбили в Белгородской области, по 15 — в Краснодарском крае и над акваторией Черного моря, 11 — в Крыму.

Еще девять дронов уничтожили над Азовским морем, пять — в Саратовской области, по одному — в Адыгее, Курской и Ростовской областях.