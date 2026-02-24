На Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» обсудили макроэкономические вызовы для рынков капитала

В рамках Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург» представители различных отраслей экономики обсудили текущую макроэкономическую ситуацию, ключевые вызовы для рынков капитала в 2026 году и открывающиеся инвестиционные возможности.

Модератором сессии выступил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин. В дискуссии приняли участие заместитель председателя, член правления ВЭБ. РФ Юрий Корсун, президент АО «Евросиб СПб — Транспортные системы» Дмитрий Никитин, генеральный директор ООО «Управляющая компания Баимская» Георгий Фотин, руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов, а также член совета директоров и директор по новым препаратам ПАО «ПРОМОМЕД» Кира Заславская.

Дмитрий Средин обозначил общий макроэкономический контекст, в котором сегодня функционируют рынки капитала. По его словам, ландшафт продолжает динамично трансформироваться. Дмитрий Никитин отметил, что транспортные перевозки традиционно выступают одним из ключевых индикаторов состояния экономики. В целом, по его оценке, транспортно-логистическая отрасль сохраняет инвестиционную привлекательность с учетом потенциала дальнейшего развития инфраструктуры.

Тему чувствительности отраслей к денежно-кредитным условиям продолжил Василий Селиванов, охарактеризовав ситуацию на рынке недвижимости: «Проекты, которые уже реализуются, при сбалансированной структуре финансирования и адекватной ставке пока сохраняют устойчивость. Однако в горизонте двух-трех лет мы ожидаем сокращения объемов строительства, прежде всего на фоне масштабного сворачивания мер господдержки».

Если в секторе недвижимости ключевую роль играет стоимость финансирования, то в капиталоемких промышленных проектах на первый план выходят инфраструктурные и технологические задачи. Об этом рассказал Георгий Фотин, представив ход реализации одного из крупнейших на Дальнем Востоке инвестиционных проектов в сфере добычи твердых полезных ископаемых — освоения Баимского месторождения с объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей. В условиях отсутствия инфраструктуры инвестор строит с нуля не только обогатительную фабрику, но и всесезонную автодорогу, порт и линии электропередачи, а энергоснабжение обеспечивается с использованием уникальных плавучих атомных станций «Росатома».

Развивая тему финансирования масштабных инициатив, Юрий Корсун подчеркнул роль институтов развития в обеспечении долгосрочного капитала для капиталоемких отраслей и необходимость расширения инструментов привлечения долговых инвесторов: «Наша задача — сформировать механизмы, позволяющие долговому рынку активнее участвовать в подобных инвестициях».

Завершая дискуссию, Кира Заславская представила взгляд фармацевтического сектора: «Если говорить о спросе в фармацевтике, лекарства будут востребованы всегда. Наша компания сосредоточена на наиболее быстрорастущих и маржинальных сегментах — терапии онкологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также ожирения».