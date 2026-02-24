Минпросвещения РФ подготовит для родителей рекомендации по воспитанию детей

Документы, которые разрабатываются, призваны помочь семьям учитывать возраст детей в процессе их воспитания. Министерство усиливает сотрудничество между семьей и детским садом, внедряя образовательные программы и создавая общую цифровую платформу с методическими материалами через мессенджер MAX.