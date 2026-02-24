Госдума рассмотрит проект об упрощенном поступлении в вуз защитников приграничья

Группа депутатов во главе с Андреем Картаполовым предложила новый законопроект, который позволит бойцам, участвовавшим в контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях, поступать в вузы на бюджетные места без экзаменов.

Этот законопроект направлен на уравнивание статусов участников специальной операции и бойцов, защищавших границы России.

Если закон будет принят, защитники смогут поступать на бакалавриат и специалитет по особой квоте, а их участие в отражении вооруженного вторжения будет учитываться как индивидуальное достижение при поступлении.