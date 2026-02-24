Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Герман Клименко: Telegram могут признать экстремистским
Telegram в России могут признать экстремистским ресурсом и запретить рекламу. Ранее эти меры откладывались из-за связей Павла Дурова, но после его расследования вероятность их принятия возрастает. Об этом сообщил НСН Герман Клименко .

«Видимо, пытались долго договориться, — предположил Клименко. — Если это действительно правда, что дело возбуждено, то, я думаю, что ожидать, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят. Либо мессенджер будет замедлен, чтобы люди туда меньше ходили».

Если мессенджер признают экстремистским, реклама и премиум-подписка в нем станут незаконными. Россияне перейдут на другие платформы. Некоторые останутся в Telegram через VPN, отметил эксперт.