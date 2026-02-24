ГАИ: в Рязанской области проходит рейд «Пешеход»

Инспекторы напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила перехода проезжей части и указывают на основные факторы аварийности с участием пешеходов. Полицейские также призывают взрослых спешиваться при переходе дороги с детьми на зимнем инвентаре и соблюдать осторожность на пешеходных переходах. Участникам дорожного движения вручат световозвращающие элементы. Взрослым напомнят, что за детьми, находящимися рядом с проезжей частью, нужно следить.

