Для рязанцев опубликовали график личного приема с прокурором Дмитрием Коданевым

Приемы будут проходить в следующих местах и в указанное время: 4 марта в 10:00 — жители и бизнесмены Рыбновского округа (прокуратура Рыбновского района, ул. Заготовительная, д. 7А, г. Рыбное). 10 марта в 14:30 — жители Рязанской области по вопросам исполнительного производства (прокуратура Рязанской области, ул. Введенская, д. 81/1, г. Рязань). Также будет возможность участия по видео-связи. 11 марта в 10:00 — жители области по вопросам прав несовершеннолетних (Центр одаренных детей «Гелиос», ул. Новая, д. 53Б, г. Рязань) и т. д.