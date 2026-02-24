Рязань
Для рязанцев опубликовали график личного приема с прокурором Дмитрием Коданевым
Приемы будут проходить в следующих местах и в указанное время: 4 марта в 10:00 — жители и бизнесмены Рыбновского округа (прокуратура Рыбновского района, ул. Заготовительная, д. 7А, г. Рыбное). 10 марта в 14:30 — жители Рязанской области по вопросам исполнительного производства (прокуратура Рязанской области, ул. Введенская, д. 81/1, г. Рязань). Также будет возможность участия по видео-связи. 11 марта в 10:00 — жители области по вопросам прав несовершеннолетних (Центр одаренных детей «Гелиос», ул. Новая, д. 53Б, г. Рязань) и т. д.

Для рязанцев опубликовали график личного приема с прокурором области Дмитрием Коданёвым на март 2026 года. Информация появилась в соцсетях ведомства.

Приемы будут проходить в следующих местах и в указанное время:

  • 4 марта в 10:00 — жители и бизнесмены Рыбновского округа (прокуратура Рыбновского района, ул. Заготовительная, д. 7А, г. Рыбное).
  • 10 марта в 14:30 — жители Рязанской области по вопросам исполнительного производства (прокуратура Рязанской области, ул. Введенская, д. 81/1, г. Рязань). Также будет возможность участия по видео-связи.
  • 11 марта в 10:00 — жители области по вопросам прав несовершеннолетних (Центр одаренных детей «Гелиос», ул. Новая, д. 53Б, г. Рязань).
  • 25 марта в 10:00 — жители и бизнесмены Советского района г. Рязани (прокуратура Рязанской области, ул. Введенская, д. 81/1).
  • 26 марта в 10:00 — участники специальной военной операции и их семьи (Рязанский многопрофильный социально-реабилитационный центр «Сосновый Бор»).

Записаться на прием можно по телефонам: 8 (4912)200-629, 8 (4912)200-628, +7 (910) 631-08-17, — или в прокуратуре по месту жительства. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.