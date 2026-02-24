Рязань
Депутат Бессараб: в марте россияне будут отдыхать 10 дней
В марте 2026 года россиян ждут 10 выходных и праздничных дней. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

«В приближающемся марте работающих россиян ждет 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней», — сказала депутат.

По ее словам, трехдневные выходные пройдут с 7 по 9 марта в связи с Международным женским днем.

Кроме того, весной россияне смогут отдохнуть еще два раза по три дня: с 1 по 3 мая — на Праздник весны и труда, и с 9 по 11 мая — в честь Дня Победы.