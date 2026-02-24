«Автостат»: Lada 2107 перестала быть лидером на вторичном авторынке России
В январе на вторичном рынке лидировали Kia Rio (10,1 тыс.) и Hyundai Solaris (9,8 тыс.), обе с ростом на 26%. На третьем месте — Ford Focus (8,3 тыс.). Далее: Lada 4×4 «Нива» и 2114 (по 8,1 тыс.), 2107 (7,8 тыс.), Priora (7,7 тыс.), Toyota Camry (7,2 тыс.), Volkswagen Polo (6,8 тыс.) и Lada Granta (6,7 тыс.). Наибольший рост у Volkswagen Polo — 36%, Lada 2107 упала на 22%.
По итогам января 2026 года лидером продаж на вторичном авторынке РФ стала Kia Rio, а Lada 2107 опустилась на шестое место. Это следует из статистики аналитического агентства «Автостат», передают «Известия».
В январе на вторичном рынке лидировали Kia Rio (10,1 тыс.) и Hyundai Solaris (9,8 тыс.), обе с ростом на 26%. На третьем месте — Ford Focus (8,3 тыс.). Далее: Lada 4×4 «Нива» и 2114 (по 8,1 тыс.), 2107 (7,8 тыс.), Priora (7,7 тыс.), Toyota Camry (7,2 тыс.), Volkswagen Polo (6,8 тыс.) и Lada Granta (6,7 тыс.). Наибольший рост у Volkswagen Polo — 36%, Lada 2107 упала на 22%.