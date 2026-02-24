Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-2°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.50 / 76.70 24/02 18:25
Нал. EUR 91.00 / 91.49 24/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
6 часов назад
159
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
927
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 012
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
АПЗ купил 100% акций рязанского АО «НПП „Знамя“»
Известно, что сделка завершена 17 февраля. Уставный капитал рязанского АО «Знамя» — 5,1 млн рублей. Компания зарегистрирована в 1995 году, ее возглавляет Роман Буянкин. Она производит средства связи, комплектующие для радио- и телеаппаратуры, летательные и космические аппараты. АПЗ приобрело все голосующие акции «Знамени», которое ранее было ООО «Научно-производственный центр завода „Красное знамя“».

Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ) купил 100% акций рязанского научно-производственного предприятия «Знамя». Об этом говорится в сообщении АПЗ, передает «Коммерсант».

Известно, что сделка завершена 17 февраля. Уставный капитал рязанского АО «Знамя» — 5,1 млн рублей. Компания зарегистрирована в 1995 году, ее возглавляет Роман Буянкин. Она производит средства связи, комплектующие для радио- и телеаппаратуры, летательные и космические аппараты. АПЗ приобрело все голосующие акции «Знамени», которое ранее было ООО «Научно-производственный центр завода „Красное знамя“».

Фото: «Яндекс Карты».