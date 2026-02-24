АПЗ купил 100% акций рязанского АО «НПП „Знамя“»

Известно, что сделка завершена 17 февраля. Уставный капитал рязанского АО «Знамя» — 5,1 млн рублей. Компания зарегистрирована в 1995 году, ее возглавляет Роман Буянкин. Она производит средства связи, комплектующие для радио- и телеаппаратуры, летательные и космические аппараты. АПЗ приобрело все голосующие акции «Знамени», которое ранее было ООО «Научно-производственный центр завода „Красное знамя“».