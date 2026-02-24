Аналитики: банк может отказать в ипотеке из-за неиспользуемой кредитки

Неактивированная кредитная карта с лимитом может ухудшить вашу финансовую репутацию, что повлияет на одобрение ипотеки. Об этом рассказал сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков, передают РИА Новости.
«Главный риск неиспользуемой кредитки в том, что она увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Пример: есть две карты, одна активная с долгом 50 тысяч, вторая — забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тысяч рублей. При этом официальный доход — 100 тысяч в месяц. Если обратиться за ипотекой, банк посчитает не только ваш текущий долг, но и все доступные вам кредитные лимиты. В его расчетах человек может одномоментно быть должен 250 тысяч рублей. Даже если на „запасной“ карте ноль, ее наличие ухудшает показатель долговой нагрузки (ПДН), и банк может отказать», — объяснил эксперт «Газете.ru».
Широков считает, что скоринговые системы могут считать длительное неиспользованием кредитной карты неспособностью управлять финансами. Он также предупреждает о риске списания небольших комиссий по старым договорам, что может привести к просрочке платежей и ухудшению кредитной истории. Эксперт советует избавляться от ненужных кредитных карт для улучшения шансов на получение выгодных кредитов в будущем.