Аналитики: банк может отказать в ипотеке из-за неиспользуемой кредитки

Неактивированная кредитная карта с лимитом может ухудшить вашу финансовую репутацию, что повлияет на одобрение ипотеки. Об этом рассказал сооснователь сервиса по анализу кредитных историй Scanify Александр Широков. Также Широков считает, что скоринговые системы могут считать длительное неиспользованием кредитной карты неспособностью управлять финансами. Он также предупреждает о риске списания небольших комиссий по старым договорам, что может привести к просрочке платежей.

«Главный риск неиспользуемой кредитки в том, что она увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков. Пример: есть две карты, одна активная с долгом 50 тысяч, вторая — забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тысяч рублей. При этом официальный доход — 100 тысяч в месяц. Если обратиться за ипотекой, банк посчитает не только ваш текущий долг, но и все доступные вам кредитные лимиты. В его расчетах человек может одномоментно быть должен 250 тысяч рублей. Даже если на „запасной“ карте ноль, ее наличие ухудшает показатель долговой нагрузки (ПДН), и банк может отказать», — объяснил эксперт «Газете.ru».

Широков считает, что скоринговые системы могут считать длительное неиспользованием кредитной карты неспособностью управлять финансами. Он также предупреждает о риске списания небольших комиссий по старым договорам, что может привести к просрочке платежей и ухудшению кредитной истории. Эксперт советует избавляться от ненужных кредитных карт для улучшения шансов на получение выгодных кредитов в будущем.