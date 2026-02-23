В Рязанской области действовала беспилотная опасность
Угрозу атаки БПЛА объявили на территории региона в 21:52 22 февраля. Рязанцев призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 4:20 беспилотную опасность в регионе отменили.
В Рязанской области действовала беспилотная опасность. Об этом сообщили в РСЧС.
Угрозу атаки БПЛА объявляли на территории региона в 21:52 22 февраля. Рязанцев призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
В 4:20 беспилотную опасность в регионе отменили.