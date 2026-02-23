Разрыв между пенсиями в регионах России достиг рекордных 24,5 тыс. рублей

В конце 2025 года разрыв между высокими и низкими средними пенсиями по старости в регионах России достиг исторического максимума — 24,5 тыс. рублей. Об этом 23 февраля сообщили «Известия» со ссылкой на данные Соцфонда. Самые высокие выплаты оказались на Чукотке (45,5 тыс. руб.), низкие — в Кабардино-Балкарии (21 тыс. руб.). Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объяснила такую разницу прямой зависимостью пенсий от уровня официальных зарплат в регионе. Также на размер выплат влияет уровень экономического развития субъекта, присутствие на рынке крупных работодателей, добавила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

