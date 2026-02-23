Под Рязанью легковушка «залетела» под фуру
ДТП произошло в ночь на 23 февраля. На опубликованных кадрах видно, что легковушка врезалась в фуру. На месте работал эвакуатор. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.
