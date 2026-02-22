В соцсетях сообщили о лобовом ДТП под Рязанью

Сообщается, что 22 февраля на Михайловской трассе, при въезде в Высоковские Дворики, столкнулись две машины — лоб в лоб. В результате удара автомобили получили механические повреждения. Обстоятельства аварии уточняются. Информации о пострадавших нет.