В соцсетях сообщили о лобовом ДТП под Рязанью
Сообщается, что 22 февраля на Михайловской трассе, при въезде в Высоковские Дворики, столкнулись две машины — лоб в лоб. В результате удара автомобили получили механические повреждения. Обстоятельства аварии уточняются. Информации о пострадавших нет.
