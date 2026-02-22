В Рязани фура перекрыла улицу 9-я Линия

В Рязани 9‑я Линия полностью перекрыта фурой, которая стоит прямо на проезжей части. Об этом сообщили местные жители в Telegram-канале «Подслушано в Рязани». По их информации, инцидент произошёл около 16:00, но до сих пор движение по улице невозможно. Водителям приходится делать большие крюки, чтобы объехать препятствие.

Причины, по которым фура остановилась на дороге, пока неизвестны.