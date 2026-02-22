В Госдуме предложили повышать зарплаты силовикам каждые полгода

В России планируют ввести обязательную полугодовую индексацию окладов сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР), сообщает РИА Новости. Парламентарий предложил закрепить механизм гарантированного повышения денежного довольствия каждые шесть месяцев, чтобы рост окладов соответствовал фактическому уровню инфляции.

Панеш отметил, что пересчет окладов и выплат должен происходить регулярно, чтобы полностью покрывать инфляцию и защищать доходы сотрудников от обесценивания. Он также подчеркнул, что такая мера может стать стимулом для действующих сотрудников оставаться на службе, а для молодых специалистов — сигналом о том, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода.

Депутат предложил законодательно закрепить именно полугодовую индексацию, а не ограничиваться разовыми повышениями.