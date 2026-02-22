Синоптик рассказал, что снег в ЦФО может не растаять до мая

На метеостанции ВДНХ сугробы достигли 70 см. Это новый рекорд для 21 февраля. Предыдущий держался с 1966 года — тогда было 64 см. Норма для этого времени — 38 см. «Сейчас снега в два раза больше, чем положено по климату», — пояснил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Обычно в Москве и Подмосковье снег сходит 15-20 апреля. Но в этом году сроки могут сдвинуться. Если весна будет теплой — сугробы растают в привычное время. Если же похолодает — снег может пролежать до начала мая. Рязанская область находится в том же климатическом поясе, что и столичный регион. Поэтому рязанцы также могут заметить более позднее таяние снега.

Ранее сообщалось, что высота сугробов в Рязанской области превысила один метр.