С 1 марта в России изменят правила психиатрического осмотра

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу обновленные правила обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно приказу Минздрава, освидетельствование теперь будет проводить не один специалист, а комиссия психиатров. Это, по словам депутата, повысит объективность решений.

Документ также закрепляет порядок действий работодателя. Если во время обязательного периодического медосмотра у сотрудника выявят признаки психического расстройства, его направят на дополнительное психиатрическое обследование.

Кроме того, из перечня видов деятельности, требующих обязательного освидетельствования, исключили работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Как отметил Нилов, это позволит снизить административную нагрузку на часть специалистов, в том числе в научной и проектной сферах, без ослабления требований безопасности на критически важных объектах.