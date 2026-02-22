Рязань
С 1 марта в России изменят правила психиатрического осмотра
Документ также закрепляет порядок действий работодателя. Если во время обязательного периодического медосмотра у сотрудника выявят признаки психического расстройства, его направят на дополнительное психиатрическое обследование.

Кроме того, из перечня видов деятельности, требующих обязательного освидетельствования, исключили работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Как отметил Нилов, это позволит снизить административную нагрузку на часть специалистов, в том числе в научной и проектной сферах, без ослабления требований безопасности на критически важных объектах.