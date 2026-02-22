На Солнце впервые за несколько лет полностью исчезли пятна

На обращенной к Земле стороне Солнца не наблюдается ни одного пятна. Звезда выглядит как идеальный диск без каких-либо особенностей, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнечные пятна связаны с магнитным полем Солнца: темные участки образуются в местах высокой концентрации магнитного потока. Пятна напрямую влияют на уровень солнечной активности, так как энергия для вспышек черпается из магнитного поля. Полное исчезновение пятен наблюдается только при крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума.

Последний раз Солнце было полностью без пятен 11 декабря 2021 года. Вчера нулевого значения впервые с 2024 года достиг и индекс вспышечной активности.