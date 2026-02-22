Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
-2°
Пнд, 23
Втр, 24
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 75.20 / 76.90 22/02 07:00
Нал. EUR 90.00 / 91.90 22/02 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
755
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
405
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
860
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 140
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
На Солнце впервые за несколько лет полностью исчезли пятна
На обращенной к Земле стороне Солнца не наблюдается ни одного пятна. Звезда выглядит как идеальный диск без каких-либо особенностей, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На обращенной к Земле стороне Солнца не наблюдается ни одного пятна. Звезда выглядит как идеальный диск без каких-либо особенностей, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнечные пятна связаны с магнитным полем Солнца: темные участки образуются в местах высокой концентрации магнитного потока. Пятна напрямую влияют на уровень солнечной активности, так как энергия для вспышек черпается из магнитного поля. Полное исчезновение пятен наблюдается только при крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума.

Последний раз Солнце было полностью без пятен 11 декабря 2021 года. Вчера нулевого значения впервые с 2024 года достиг и индекс вспышечной активности.