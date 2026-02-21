В Солотче произошло ДТП с грейдером

По данным поста, грейдер задел стоящий на обочине легковой автомобиль. На опубликованных фотографиях видны механические повреждения машины. От столкновения пострадали кузов и бампер. Официальной информации не поступало.

В субботу, 21 февраля, в Солотче произошла авария с участием спецтехники. Об этом написали в Telegram-канале «Солотча инфо».

