В Рязани сотрудницы ГАИ поздравили водителей с наступающим праздником
Женщины-полицейские вручали автомобилистам небольшие приятные подарки. Также им напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Отдельный акцент инспекторы сделали на недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде. Как показывает практика, в праздничные дни количество таких нарушений растет, а это создает реальную угрозу для всех участников движения.
На стационарном посту ДПС в Рязани прошла акция, приуроченная к Дню защитника Отечества. Сотрудники Госавтоинспекции совместили привычную проверку документов с праздничными поздравлениями, сообщили в ведомстве.
