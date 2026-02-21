В Рязани сотрудницы ГАИ поздравили водителей с наступающим праздником

Женщины-полицейские вручали автомобилистам небольшие приятные подарки. Также им напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Отдельный акцент инспекторы сделали на недопустимости управления автомобилем в нетрезвом виде. Как показывает практика, в праздничные дни количество таких нарушений растет, а это создает реальную угрозу для всех участников движения.