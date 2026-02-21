В Рязани произошло ДТП, аварию вынуждены объезжать по встречке

Очевидцы рассказали, что 21 февраля в ДТП попали два легковых автомобиля на части улицы Шереметьевская с круговым движением между остановками «Новоселов 60» и «Дубовая роща» около ТЦ Европа. Из-за того, что улица Шереметьевская сужена из-за обильных снегопадов, место аварии трудно объехать. Автобусы и другие машины частично объезжают место по встречке — по противоположной части кругового движения. «Прям при мне столкнулись. Я не понял, что там случилось, но вроде пострадавших нет. Недолго ехали по встречке, там метров 20, но все равно», — заметил рязанец.

