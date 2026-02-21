В Рязани машина попала в ДТП и перевернулась на крышу
Сообщается о двух авариях на Северной окружной. На месте первого ДТП видно сотрудников ГАИ. Во втором случае автомобиль «влетел» в сугроб. Официальной информации не поступало. Согласно сервису «Яндекс-карты», на дороге собирается пробка.
