В Рязани машина попала в ДТП и перевернулась на крышу

Сообщается о двух авариях на Северной окружной. На месте первого ДТП видно сотрудников ГАИ. Во втором случае автомобиль «влетел» в сугроб. Официальной информации не поступало. Согласно сервису «Яндекс-карты», на дороге собирается пробка.