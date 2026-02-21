Рязанца возмутили цены на такси

Фото, где приложение предлагает ему машину за 594 рубля в отсутствие метели для поездки на 17 минут он прислал в редакцию РЗН. Инфо. «Время 4:48 утра, метели нет. Кто-нибудь будет контролировать цены на такси или всем плевать», — написал мужчина.