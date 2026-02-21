Россияне стали чаще выбирать фастфуд и готовую еду вместо домашних обедов

Исследование, подготовленное агентством ICMR («ГФК-Русь») для РИА Новости, показало заметные изменения в пищевых привычках россиян. В 2025 году в проекте приняли участие около 14 тысяч человек, которые вели дневники питания в будни и выходные. Всего эксперты проанализировали 47 тысяч приемов пищи.

Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году. За шесть лет отношение к фастфуду стало заметно лояльнее. Доля тех, кто не видит ничего плохого в том, чтобы иногда перекусить быстрой едой, выросла на 7 процентных пунктов. Одновременно традиционные модели питания — домашние супы, выпечка, совместные семейные обеды — потеряли популярность: их доля снизилась на 6-7 процентных пунктов.

По данным исследования, объем продаж готовой кулинарии в денежном выражении с июня 2023 по июнь 2025 года вырос на 85% и достиг 81,4 млрд рублей. Замороженные готовые блюда за тот же период прибавили 60%.

Авторы работы пояснили, что рост спроса на полуфабрикаты и доставку связан не столько с вынужденной экономией времени, сколько с осознанным выбором в пользу удобства и желания побаловать себя. Люди хотят тратить меньше сил на готовку, но при этом получать разнообразное и вкусное питание.

Эксперты отметили, что такие изменения характерны для многих развитых стран. Однако в России они происходят на фоне сохранения культурной привязанности к домашней еде — поэтому тренд проявляется постепенно, а не резко.