22 февраля в Рязанской области потеплеет до -1°С

Отмечается, что 22 февраля будет облачно, ночью с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах спрогнозировали гололедицу. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до −15…−10°С, местами до -18°С, днем потеплеет до −6…−1°С.