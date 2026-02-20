Жительница Милославского отметила 100‑летний юбилей

20 февраля Александра Ивановна Крючкова из посёлка Милославское отпраздновала вековой юбилей. Александра Ивановна — труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны. Она родилась в деревне Подкидышево, в годы войны копала противотанковые рвы и работала на торфоразработках в Шатуре, а после войны обосновалась в Милославском, вырастила четверых детей и занималась рукоделием — пряла шерсть и вязала тёплые вещи для семьи. В день рождения юбиляршу поздравили заместитель главы администрации округа по социальным вопросам Артур Мосейчук и главный специалист по социальной работе Любовь Моксякова.

