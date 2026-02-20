Запрет на короткие бананы в РФ опровергли

«ГОСТ 35258-2025 „Бананы свежие. Технические условия“ распространяется на свежие бананы сортов Musa группы ААА и не устанавливает запрета на ввоз продукции длиной менее 14 сантиметров», — пояснили в Росстандарте. Стандарт следует применять только в определенных ситуациях, таких как те, что прописаны в техническом регламенте или договоре.

Новый ГОСТ на бананы, вступающий в силу с 1 марта 2026 года, разрешает ввоз плодов короче 14 см. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что о ГОСТу бананы должны быть зелеными или светло-зелеными, в кисти — не менее трех штук, каждая длиной минимум 14 см. Однако этот норматив добровольный и применяется на основе добросовестной практики.