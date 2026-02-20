ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам Украины

ВС РФ с 14 по 20 февраля нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам Украины. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны. Удары нанесли в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также удары нанесли по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам производства, хранения и запуска ударных БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.

ВС РФ с 14 по 20 февраля нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам Украины. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

Удары нанесли в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России.

В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Также удары нанесли по складам ракетно-артиллерийского вооружения, местам производства, хранения и запуска ударных БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников.