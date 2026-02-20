В Сбере планируют расширить сети офисов в Индии

«Развитие российско-индийского сотрудничества по многим направлениям, включая технологии и AI, показывает динамичный рост. Сейчас мы смотрим на индийский рынок максимально широко, рассматривая взаимодействие в различном спектре направлений: от медицины и образования до робототехники и AI», — пояснил первый зампред правления Сбербанка. Отмечается, что офис Сбербанка в Индии внедрил AI для автоматизации анализа документов, проверки данных и заполнения форм.

В Индии проходит AI Impact Summit, где эксперты обсуждают влияние нейросетей на экономику, безопасность и управление. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о работе банка в Индии и планах по развитию сотрудничества, передает Lenta.ru.

Отмечается, что офис Сбербанка в Индии внедрил AI для автоматизации анализа документов, проверки данных и заполнения форм. Это ускоряет товарооборот и увеличивает объем торговли. Ведяхин подчеркнул намерение банка продолжать автоматизацию и развивать онлайн-сервисы, а также расширять сеть офисов в Индии.