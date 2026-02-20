В Рязанской области более 20 водителей междугородних автобусов нарушили ПДД
В Рязанской области 19 февраля прошли рейды ГАИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ходе проверки сотрудники выявили более 20 нарушений ПДД со стороны водителей междугородних автобусов. Всех нарушителей привлекли к ответственности.
В Рязанской области 19 февраля прошли рейды ГАИ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе проверки сотрудники выявили более 20 нарушений ПДД со стороны водителей междугородних автобусов.
Всех нарушителей привлекли к ответственности.