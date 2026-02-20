В рязанской Горроще произошел «транспортный апокалипсис»

Коллапс произошел на на перекрёстке улиц Полетаева и Гагарина в пятницу, 10 февраля. На кадрах видно, что дорога на данном участке не расчищена. Из-за затора пассажиров общественного транспорта высадили прямо на дорогу. «Общественный транспорт стоит, легковые машины вязнут в каше, разворачиваясь, людей высадили. Все объезжают затор по Братиславской», — отметили в посте.

В рязанской Горроще произошел «транспортный апокалипсис». Об этом сообщает паблик «Рязанский формат».

