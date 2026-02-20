Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
-6°
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 77.10 / 76.80 20/02 15:45
Нал. EUR 91.20 / 91.69 20/02 15:45
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
6 часов назад
326
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
262
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
693
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
919
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В рязанской Горроще произошел «транспортный апокалипсис»
Коллапс произошел на на перекрёстке улиц Полетаева и Гагарина в пятницу, 20 февраля. На кадрах видно, что дорога на данном участке не расчищена. Из-за затора пассажиров общественного транспорта высадили прямо на дорогу.

«Общественный транспорт стоит, легковые машины вязнут в каше, разворачиваясь, людей высадили. Все объезжают затор по Братиславской», — отметили в посте.